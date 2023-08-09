元太董事長李政昊表示，獲利與永續齊步並進一直是我們理念，除了在公司營運上的節能、省碳，企業員工要能在土地上永續居住、企業在土地上永續經營，人類對於自然環境的維護及生態多樣性的保育刻不容緩，透過與專業非營利組織的合作，將能帶領元太將資源投入於最需要的生物多樣性保育工作。

環資協會成立於2001年，是地球日總部Earth Day Network正式授權的「地球日」在台灣的窗口。環資協會除了經營環境媒體、推廣環境教育，亦投入環境公益信託的倡議與營運。具體的案例為在2014年6月，接手台灣第一個成功的環境信託案例－位於新竹芎林的自然谷環境信託基地；2022年1月，環資協會則受託管理新北市石門阿里磅生態農場，以保護二級保育類動物「台北赤蛙」的重要種源地。

環資協會接手須投入人力營運場地，提供環境教育、維護既有的房舍，以維持遊憩場地品質與安全，加上執行復育工作，努力邁向「環境信託」基地，而能具備恆久、明確與開放參與。但長期計畫皆須人力、物力的支持，元太啟動環境保育專案，除了透過經費挹助環資協會經營的阿里磅生態農場、自然谷環境信託教育基地，以及環資協會的會務需求，並同步推動員工擔任志工為環境服務，如至棲地清除小花蔓澤蘭等外來種、接受生態教育。