日本豐田日前發布2023年第2季營運狀況，受惠於汽車晶片供應緩解、生產產能回復，單季共銷售253萬輛豐田和Lexus品牌汽車，較去年同期成長8.4％。新車銷售佔比中，約34％為新能源電動車，尤其純電動車對比去年同期銷售成長約5倍。日本豐田今年新社長佐藤恒治上任後，加速擴大電動車戰略布局並躍躍欲試挑戰特斯拉的龍頭寶座，今年4月7日發表了EV戰略，計畫在2026年結束前新推出10款EV車款、目標將EV年銷售量到2026年提高至150萬台的水準。5月10日也宣布，將在2030年前對EV相關領域投資5兆日圓資金，期望藉由加碼EV投資額、追趕其他對手。而TOYOTA因應電動車續航力問題，也大舉投入固態電池開發，預計在2027年再騎電動車款採用固態電池，僅需充電約10分鐘、就可跑1,200公里。

隨著TOYOTA營運持續成長，IKKA-KY營運將重回成長軌道；而IKKA為因應TOYOTA需求，日本名古屋第三工廠將在明年投入生產，除針對現有產品提升產能外，與車廠共同研發電動車冷卻散熱模組、煞車回充能源系統等下一代電動車款相關零組件，也正在開發中，預計2024到2025年間量產，貢獻未來2-3年的營收及獲利。