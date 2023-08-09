巴基斯坦將於今天解散國會，成立一個由技術官僚領導的臨時政府來監督選舉，而巴國最受歡迎的政治人物、前總理伊姆蘭汗因涉貪被判刑入獄，5年不得參政。

法新社報導，前國際板球明星伊姆蘭汗（Imran Khan）去年4月遭國會表決罷黜後，巴國一直處於政治動蕩之中。伊姆蘭汗數天前因貪污罪被判入獄。

根據法律，選舉應在國會解散後90天內舉行，但即將卸任的政府已警告說，大選可能延後舉行。

曾聯手將伊姆蘭汗趕下台的巴國政黨經常相互鬥爭，如今也不太可能結盟，在他們執政的18個月裡，幾乎未能贏得民心。巴基斯坦為全球人口第5大國。

儘管國際貨幣基金（IMF）祭出新的援助計畫，巴國經濟仍處於低迷狀態，外債嚴重惡化、通膨飆升，工廠因缺乏外匯購買原料而閒置，失業率居高不下。

伊姆蘭汗2018年上台時曾獲得真正廣泛支持，但分析人士表示，這只是得到巴國有權勢的將領支持，伊姆蘭汗在被罷黜前幾個月，據報曾與這些將領發生爭執。

近幾個月來，伊姆蘭汗面臨200多件官司，他表示，對他的指控都是出於政治動機，目的在於阻止他競選。

伊姆蘭汗日前被判貪汙罪成立並處3年徒刑，於週末被捕，隨即發監執行；他的律師昨天為他提起上訴，但除非翻案成功，否則這項定罪將使他未來無法參選。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120809