郭男架設假基地台發送釣魚簡訊，騙取民眾信用卡資料並盜刷，不法獲利新台幣200多萬元。NCC今天決議，郭男架設偽冒基地台，干擾合法無線電頻率使用者，依法開罰400萬元，創下開鍘假冒基地台首例。

NCC表示，後續將審查是否涉及違法輸入或製造，若屬實再開罰。

雲林檢警日前偵辦假基地台詐騙案，發現郭男為首的詐騙集團，透過租用汽車載著假基地台，在人潮眾多地大量傳送「etag帳單自動扣款失敗」的釣魚簡訊，騙民眾進入假網頁輸入信用卡號碼，並進行盜刷。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，審議郭男架設非法基地台、干擾合法無線電頻率使用者裁罰討論案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，郭男去年11月18日在台北捷運中山站前，以車載方式，架設偽冒基地台，覆蓋範圍不大，發送釣魚簡訊騙取電信用戶個資，遭到內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊以現行犯逮捕，查獲電信管制射頻器材。

翁柏宗表示，NCC檢視事證並向數位部查證後，認定郭男違反電信管理法第52條第2項規定，未經核配擅自使用無線電頻率，依電信管理法可開罰100萬到1000萬元。此案不僅干擾合法無線電頻率使用者、還騙取22名民眾個資，不法獲利達200多萬元，委員會審酌案情加重處罰，開罰400萬元。

翁柏宗表示，本案牽涉2議題，包含干擾無線電頻率與未經核准輸入或製造基地台設備。今天先針對干擾無線電頻率開罰，後者還在調查中，若涉及違法輸入或製造，可開罰10萬元到100萬元，後續會另案處理。

翁柏宗表示，已請5大電信業者加強監測行動通訊網路的運作情形，並跟檢警建立合作模式，若發現行網異常，應即時通報警察機關，防範類似案件再次發生。（編輯：潘羿菁）1120809