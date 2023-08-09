高雄竹圍國小通學步道經費獲核定，學校將拆除既有圍牆退縮校地，新建通學步道。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

為保障學童的用路安全，民進黨立委邱志偉積極向營建署爭取，獲得營建署核定4638萬元經費，改善岡山、路竹及橋頭共6所國中小通學步道，待工程完工後學生上、放學有專屬的步道可使用，將會更安全且便利。

通學步道獲得核定的學校包括岡山區前峰國小柳橋西路一段2巷、竹圍國小竹圍北街及大仁路175巷、兆湘國小介壽路、路竹區蔡文國小國昌路、大社國小大社路及信義路、橋頭國中民主街，共6所學校8處通學步道獲得改善。

邱志偉指出，學校周圍應該盡可能闢建通學步道，對於學生及社區民眾都是樂見的建設，通學步道也應該加強與鄰近的人行步道串連、介面銜接要順暢，擴大人行步道範圍，打造對行人友善的步行環境。

橋頭國中校長蔡月梅指出，新建通學步道預計將拆除學校圍牆，在盡可能保持原有路樹的情況下，仍有路樹移植、排水溝介面調整的問題需克服。另外因應步道工程將一併調整學校後門位置，學生單車進出校門更安全，學校將會儘速發包設計，目標在今年底完成工程。