「大牙」周宜霈今年6月響應「MeToo」運動，曝多年前到香港工作時遭「陳先生」性騷擾，被影射的「黑人」陳建州宣布提告後，近日更改提告方式，由民事轉為刑事，但大牙仍表示會堅強應戰。今(9日)她宣布開了Podcast頻道，第一集就找來跟她有類似遭遇的黃云歆，大牙更透露歷經先前爆料的性騷擾經驗後，對身邊的男性有可怕的陰影，更多年厭惡到不想提陳建州名字。

大牙稍早發文表示，做對的事情不需要猶豫，自己開設了新Podcast頻道名為「姊姊妹妹牙起來」，第一集有點沉重，找來黃云歆對談，一起分享過去的傷疤，大牙說：「目的，只是希望能給還躲在陰暗角落撫平傷痕的朋友，一點同溫層的溫暖」，並表示工作人員說聽完初剪很想哭，所以建議聽眾若沒準備好先別別聽。

節目中，大牙和黃云歆都表示，說出自己經驗後受到質疑「為何過這麼久才說」，黃云歆認為是溫水煮青蛙，和「那位先生」之後相處正常，但冷靜離遠一點後，才驚覺整件事都不對；大牙則回應其實這件事她周圍的人都知情，有次她上遊戲節目，許孟哲抓住她，馬力歐把她壓倒，讓她嚇到痛哭失聲，製作人還以為受傷，但她其實毫髮無傷，「我當下想到的是『完蛋了！我手無縛雞之力，之後要被怎樣了嗎？所以才爆哭。」事後馬力歐不斷向她道歉，但她強調：「我們關係很好，只是我當時也無法告訴他發生什麼事。」

這個創傷連飾品品牌合夥人提到陳建州，她也渾身不舒服，「我沒辦法接受別人提到這個人，所以直接告訴他們為何我討厭這個人，當時我講到崩潰痛哭，才發現自己經歷這件事後，軀殼雖然無損，但內心有塊傷痕。」

而黃云歆先前跳出來揭發10年前參與舞台劇《臺灣舞孃》時，被當時的導演許傑輝要求私下交「性感作業」，還有種種不合理的要求和對話，引來更多受害者發聲，許傑輝回應會從此退出演藝圈謝罪。近日黃云歆照片力挺同為MeToo事件受害者的大牙，心疼她不知道有沒有好好吃飯，也表示：「她一直都是這樣，認識她這十年，不知道聽了她說多少次，『我沒事，不要擔心。』」

對於受到大牙指控，陳建州先前和太太范瑋琪表示將以民事訴訟的方式提告大牙，並求償1000萬，要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，上月一度傳出撤告，但其實是改告刑事。本月初大牙現身活動時忍不住落淚，坦言沒想到事情變成這樣，強調自己會加油，也希望這事件不要到此為止，希望大家繼續關注其他事件的受害者，不要讓MeToo風波沉下去。

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