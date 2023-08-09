一名男子在自家的窗邊，看到某棟公寓鐵皮屋頂放一堆輪胎，將其拍下上網發問，「輪胎放鐵皮屋頂有何作用？」網友留言表示，輪胎可增加重量，以防鐵皮屋頂被強風吹走，米其林輪胎也解釋，黑色輪胎不僅能吸熱，還能重壓，讓鐵皮屋頂在強風中更穩固。

原PO今（9）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，看到某公寓頂樓加蓋的鐵皮屋頂，放至少10個輪胎，同樣情景他在其他棟公寓也有看過，好奇問「輪胎有何作用？」

網友搞笑地說，「可以玩跳圈圈」、「對面在套圈圈用」、「不怕輪胎蓄水養蚊子嗎？」、「養蚊子用的」；另不少知情人留言，「增加重量，避免強風把鐵皮掀起來」、「增加重量，避免強風把鐵皮掀起來」、「以前問過，長輩說是壓屋頂用的」、「怕鐵皮翹起來」、「防止颱風吹走屋頂」、「早期房子屋頂設計較不良，會在上面放輪胎，一方面吸熱，另一方面還可以壓重，防止屋頂被風吹掀」。

事實上米其林輪胎過去也曾在臉書PO文解釋，鐵皮屋上放有很多黑色甜甜圈（輪胎），因輪胎黑色最會吸熱，放在屋頂上不僅防熱，還能壓重，使屋頂在強風中更穩固。