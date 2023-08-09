鴻海創辦人郭台銘動作頻頻。國民黨立委林為洲9日表示，在野大聯盟是「知易行難」，當中有政黨主體性的問題，國民黨來講很難，國民黨總統參選人侯友宜要變成副的跟別人配幾乎不可能，侯當務之急應是在9月底前盡快突破政黨支持度25％。

林為洲說，從郭的大將、彰化縣議長謝典林最近講的一席話來看，謝說不會支持郭獨立參選，大概知道這個方向，應該是準備跟其他陣營尋求合作，形成在野大聯盟。但任何大聯盟一句話形容叫知易行難，大家都知道這個道理，但是要做起來很困難，當中的問題包括有政黨主體性的問題，以國民黨來講很難。

林為洲指出，如果要換掉侯友宜，或侯變成副的跟別人配，幾乎是不可能，因為已經徵召提名，要把全代會要重開一次，牽涉到內規、黨章的問題，還牽涉到外部的法律問題，有沒有「搓圓仔湯」的問題，原來是總統候選人如果接受變成副總統候選人，不參加總統選舉，恐怕都會違法，這個叫「搓圓仔湯」， 用一個職位來期約要求不選，這個有困難。

林為洲強調，國民黨現在最重要的是自立自強，國民黨的政黨支持度有25％左右，但侯友宜的支持度還不到25％，這個是當務之急。

林為洲進一步說，將來怎麼跟其他黨合作，或是跟郭台銘合作水到渠成，沒辦法強求，有政黨自主性還有對方意願的問題。叫對方當副的，對方不一定要當副的，民眾黨總統參選人柯文哲說他也不想當副的，郭台銘也不想當副，所以就沒有機會合作，這都是操之在他人，先把自己的基本盤顧好，政黨支持度25％就是9月之前要超越的目標，在黨內趕快鞏固好。

林為洲認為，像今天侯友宜提出來的能源政策，講得非常清楚，核一、核二、核三延役，核四重啟，在安全的情況之下，核能就是乾淨的能源，把能源政策講清楚，把其他政策也講清楚，這是當務之急。