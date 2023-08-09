2023年奧運資格賽預選賽比賽地點在敘利亞，不過近日以色列空襲敘利亞首都大馬士革，考慮仍有安全疑慮，繼韓國隊確定不參賽後，中華籃協9日也正式公告，基於代表隊職隊員安全擺在優先考量，確定不參加本次比賽。

籃協表示，與相關單位持續關注敘利亞情勢，因為大馬士革遭到空襲，機場暫時關閉，若要前往只能降落在鄰國地區入境，再以車輛接駁方式前往比賽地點，不過路程上仍有安全疑慮，為了團隊安全，決定不參加這次比賽。

籃協補充，在不確定參賽的因素下，奧運資格賽預選賽代表隊仍進行了兩周集訓，為賽事做好充足準備，但基於前往比賽城市之安全疑慮仍無法克服，代表隊在完成階段訓練後，已歸建回所屬球隊。

這次巴黎奧運資格賽預選賽參賽代表隊原本有中華隊、韓國、印度、印尼、哈薩克、沙烏地阿拉伯、巴林跟地主敘利亞，會先分成兩組打單循環賽，分組前二晉級，賽事最後冠軍才能取得巴黎奧運資格賽參賽門票，因此競爭相當激烈，目前中華隊和韓國隊不參賽，據悉印度隊因預算問題也可能缺席。