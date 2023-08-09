立委陳秀寳表示，先協調相關單位緊急修復塭仔漁港的大洞。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

又破了！彰化縣線西塭仔漁港入口處路面日前出現一個小天坑，由自來水公司搶修中，在還未修補下，今天塭仔漁港路面又出現一個約1公尺寬的大洞。在破洞1個接1個出現下，讓漁民憂心不已，擔心將成連鎖效應，盼在釐清管轄機關後，盡速調查禍因，並完成修復。

線西塭仔漁港是的漁貨交易地點，許多餐廳業者及老饕都知道要買「現撈仔」都要來這裡，不料，當地漁民在本月6日發現漁港入口處破了一個大洞，經測量長約50公分、寬約30公分，有如1個小天坑。漁民懷疑可能是區域排水長期沖刷，造成地基掏空。

當時因地基土方遭沖刷時，將自來水管的連接器也沖毀，因此自來水公司第11區管理處獲報派員到場，隨即搶修管線。

由於還未找到造成小天坑的禍首，也尚未釐清管轄單位，因此工程單位暫時沒有將破洞填補，僅簡單圍起來隔離，不料，今天該地路面又再出現1個約1公尺的大洞，比先前的小天坑還要大。

立委陳秀寳指出，先協調相關單位緊急修復，再請四河局用雷達探測堤防和箱涵結構是否有破損，找出地基掏空的真正原因。

彰化縣議員林宗翰表示，該路段管理單位模糊，今天會勘要釐清權責，因塭仔漁港進出道路破出一個小天坑，附近就是四河局管轄的水門，希望協調四河局緊急修復。

自來水公司第11區管理處，第四河川局以及縣府單位人員今天都到場，塭仔港管委會會長陳世忠說，8月6日塭仔漁港進出路面就有裂縫，隔天坍塌更嚴重，因該路段遊客、漁民貨車進出頻繁，彰化9成魚貨都在這裡出入，今天又破出一個大洞，影響行人行車，擔心未來無路可走，會嚴重影響漁民生計。