屏縣府結合安捷航空將於9月8日至10日推出恆春空中遊覽行程，以「空中法拉利」帶領遊客飛上恆春天際，每人只要4500元，限量117名。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府結合安捷航空將於9月8日至10日推出恆春空中遊覽行程，以「空中法拉利」帶領遊客飛上恆春天際，每人只要4500元，限量117名。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府結合安捷航空將於9月8日至10日推出恆春空中遊覽行程，以引進義大利飛機、因流線外型而得「空中法拉利」美名的雙發動機種P2012，帶領遊客飛上天際，從上帝視角重新認識國境之南的壯麗山海及絕色風光，每人只要4500元，不到原價的一半，限量117名，要搶要快。

屏縣府指出，空中遊覽體驗全程30分鐘，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南的土地，讓大家從空中鳥瞰恆春半島之美。

縣府表示，該活動體驗是半價優惠，每人只要4500元，不到原價9900元的一半，限量117名，歡迎喜歡空中旅行的遊客們千萬不要錯過這難得的超值方案，，報名請洽安捷航空公司總代理新悅旅行社 02-25031919 林禾。

縣府交旅處表示，這次恆春半島空中遊覽活動，是恆春機場久違的民航機載客起降活動，載客飛機P2012時速可達359公里／小時，航程達1760公里，在空中有舒適的客艙環境，符合人體工學的座椅間距，艙內自循環式空調設備，讓乘客不受艙外氣溫、烈日炙曬的干擾，並透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰，乘客也可以透過飛行專用降噪式耳機，主動隔絕外界噪聲，輕鬆對話，充分享受恆春半島的美景。

此外，恆春半島飯店旅宿業者也搭配活動提供住宿優惠方案，相關優惠內容與更多活動資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網及官方FB粉絲團—屏東go好玩查詢。