Klay Thompson’s ejection. He had words for Booker and the Suns bench. 🍿



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勇士球星「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）去年在場上嗆聲太陽後衛戴文布克（Devin Booker）「我有4枚冠軍戒指」，現在他回想起來有些後悔，他其實沒必要這麼做。湯普生在保羅喬治（Paul George）的播客節目說：「老兄，我不需要炫耀自己的4枚冠軍戒，大家早就知道了，維基百科都有寫。我有勇氣承認自己的弱點，我們有些時候都會缺乏安全感。」

那是去年10月26日勇士對太陽，湯普生在第3節與布克爆發激烈爭吵，兩人被分開之後湯普生還心有未甘，隊友柯瑞（Stephen Curry）試圖安撫他，但湯普生正在氣頭上，罵了幾句遭到裁判驅逐出場。退場前湯普生向布克比出4根手指，吹噓自己有4座總冠軍。

湯普生現在說他一點也不討厭戴文布克，他還為這位上進的年輕人感到驕傲。當時他火氣很大，主要因為受傷復出後表現不佳（對太陽那場只得2分）。

一些球迷認為湯普生不該拿冠軍戒指說嘴，總教練科爾（Steve Kerr）笑說：「他的做法相當合適，他們只是互噴垃圾話，而湯普生擁有終極籌碼。」畢竟大家爭破頭也是想要拿總冠軍，那本來就是球星炫耀的資本，只是湯普生事後覺得自己應該更成熟一點。