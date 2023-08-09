陳昆和說，位於官田慈聖宮北側 340公頃的土地，絕對是台南科學園區四期的最佳選址。（張毓翎攝）

台南市第二選區立委參選人、無黨籍市議員陳昆和，9日召開記者會，提出「爭取台南科學園區四期在官田」的政見，民進黨市議員吳通龍、國民黨市議員尤榮智都現身支持，陳昆和說，談論公共事務，何必分政治立場；吳通龍也說，為了地方進步和發展，不要分黨派。

陳昆和說，科技發展突飛猛進，台灣目前從北到南，最欠缺的就是「先進晶圓製程」的科技園區土地，舉台積電擴廠進展為例，就可看出高科技產業「求地若渴」的決心。

陳昆和拿出空照圖，並表示位於官田慈聖宮北側 340公頃的土地，鄰近國道3號官田交流道，其現在大多是一般農地，他曾多次進入數勘察，絕對是台南科學園區四期的最佳選址。

尤榮智說，相較溪南地區，溪北地區落後嚴重，人口不斷減少，陳昆和建議中央將南科四期建置在官田區，希望帶動地方發展。

吳通龍說，官田如果有科技產業進駐，可增加當地移入人口，周邊生活機能也能提高；他強調，關於地方發展的公共事務，「他本身是超黨派」，只要是對的，都會支持。

不過，南科管理局表示，台南園區三期擴建，已於今年6月辦理園區公共工程動土並開發中，但目前沒有四期規畫。