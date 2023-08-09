總統蔡英文執政以來，多次在國慶大會等場合提到「中華民國台灣」。對此，民進黨前立委林濁水指出，該口號不僅沒有在野黨講，甚至也鮮少聽到民進黨黨公職說出口，他歸納出2原因，並認為「中華民國台灣」成了同溫層小之又小的成員中的文字遊戲。

林濁水今（9）日發文提到，蔡英文稱「中華民國台灣」可以團結台灣社會、團結不同政黨已講了4年，連副總統賴清德也替她推銷，但台灣社會聽不到誰跟著講，也沒有哪個在野黨講，甚至連民進黨黨公職也很少說出口。

林濁水認為，這是一個只有中共反對，在台灣很少人反對、但也沒有人有興趣的口號。林濁水直言，「中華民國台灣」到現在仍然是一個失敗的口號，原因有2個，首先，連總統都講不出「中華民國台灣」是什麼意思，民眾怎麼跟，否則豈非盲從？此外，蔡英文曾身兼總統和民進黨主席，她以總統身分講的時候，在野黨黨看到的身份是民進黨主席，於是總統講團結，在野黨聽到的是收編。

綜合上述理由，林濁水認為，「中華民國台灣」成了同溫層小之又小的成員中的文字遊戲。