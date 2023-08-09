第11屆海青節「兩岸創新直播體驗營」首創以直播方式舉行，讓參加學生們大呼「新奇」。(主辦單位提供)

隨著疫情解封，兩岸交流也陸續恢復，第11屆海青節「兩岸創新直播體驗營」在福州大學舉辦，今年首創以直播方式舉行，讓參加學生們大呼「新奇」；主辦單位特別選擇福大素質拓展中心的「光彩創咖」舉辦學生交流會，參與的福州大學與台灣學生都感受到輕鬆及活潑氛圍。

這場直播交流是第一次嘗試舉辦，福州大學與台灣學生以「1對2」校園走拍模式舉行，內容場景包括兩岸學生組隊在校園內搭乘電動車遊覽博物館、機械學院方程式賽車及紫金學院地礦博物館等地點，感受福州大學的豐富人文氣氛。

活動內容包括體驗閩侯非文化物質遺產項目「木根雕」，學生們在旗山湖畔遊覽古厝根雕展，領略非遺傳承中木根雕刻「雕物形于原根之中」的古樸自然雕塑概念，並以直播拍攝展現。體驗營營長陳冠安表示，這次的體驗相當新奇，這場活動構築了兩岸交流新模式，期待下次再到福州交流。

福州大學學生說，活動中安排在光彩創咖交流，兩岸學生互換見面小物，傳遞台灣與福州學生的情感，也透過這樣的交流更能感受台灣的自然環境與淳樸人文風貌，拓展他們學習視角。