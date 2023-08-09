今夏，寶吉祥藝術中心將於8月19日推出「夏日和鳴」藝術家聯展，以對家的記憶展出六位新生、中生代台灣藝術家的精彩作品，藝術家高定、江基名、彭千祐、林郁珮、宋晋瑋、周學涵各自有著不同的視角與焦點，他們以自身獨特的見解與觀察出發，創作出個性鮮明、獨具特色的作品，共譜出對於家的自身記憶與生活的思考關係。

如同本展名中「夏日」指涉每位參展藝術家心中那片明亮通透的風景，透過記憶觀看的風景帶有不同深刻情感，或輕盈透亮，或奔放濃厚，或日常而感動，就如2008年日本導演是枝裕和《橫山家之味》中所表達：「人生中總是充滿”來不及”的遺憾，但又能如何，只能一直走著....一直走著，而家人總會相伴」透過不斷的「ㄧ直走著」而讓那片風景或者說曾經的遺憾，再次賦予及轉化為不一樣但深刻的生命力。

而「和鳴」字義中代表著相互應和而鳴，廣義地說，是每件藝術作品皆向觀者訴說自身的記憶故事，如同一個家ㄧ樣，雖然每位家人各自有不同的背景及生活，但面對（親情）藝術卻共同有著強烈的牽絆與應和，彼此在本次的（家）聯展中對話，試圖讓面對家人時那個「自己的別人」去透過作品坦誠的交談與相伴而成為真正的「自己人」，他們將這些情感轉化並記錄下來，進行更具象的描繪與刻鑿，為觀者帶來了充滿情感的視野與感受。

本次聯展匯集六位藝術家專注於不同面向的精選作品，以多種風格與創作類型展現對人、事、物的情感與理解，以木雕、水墨、複合媒材等多種材料詮釋六位藝術家自身的獨有記憶，飽含情感卻謙遜且溫潤，透過創作將記憶如故事般詮釋給觀者，邀請觀者一同共享夏日的記憶時刻。

江基名<黃金屋>／38x35x20cm，台灣檜木、壓克力彩，2023。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

周學涵<浮I><浮II>／35x12x45cm，樟木、壓克力彩，2022。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

宋晋瑋<玉山晝夜圖>／90x60cm，高知麻紙、礦物色，2022。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

彭千祐<記視圖標03>／33x45cm，壓克力、畫布，2022。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

林郁珮<一角>／35.5x45cm，水墨、礦物顏料、雲肌麻紙, 2019。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

高定<聖山>／119x119cm，水墨、起源堂厚口生高知麻紙, 2022。（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）

（圖片來源：寶吉祥藝術中心提供）