縣長鍾東錦（中）主持會議。（李京昇攝）

全國本土登革熱疫情升溫，苗栗縣最近出現首例登革熱本土確診個案，打破連續7年登革熱本土病例「0個案」的紀錄，鑑於疫情不斷往北部延燒，苗栗縣政府9日下午2點半舉行應變整備會議，縣長鍾東錦要求各局處強化各項防疫作為，並擴大防疫「防火牆」，希望動員村里長、鄰長將防治訊息傳遞到18鄉鎮市各個角落。

苗栗本月6日出現首位本土登革熱確診個案，頭份市斗煥坪新訓中心現役軍人，上個月22日返鄉台南市後，出現病症就醫，經檢驗判定為登革熱確診案例，也是苗栗從2015年有7例本土個案後，7年來再度有本土病例。

縣府今天舉辦登革熱應變整備會議，衛生局長張蕊仙表示，登革熱確診個案截至本月4日，全國有1037例，創下10年來同期最高紀錄，疫情也從南部開始往北蔓延。

另，該確診軍人日常活動地點都在軍營內，因此每天早晚都會監測營區718位官士兵身體情況，同時在社區展開疫情調查、清除孳生源等工作，防範疫情擴散。

縣府環保局長陳華盛表示，截至今年7月底，環保局孳生源調查共有6511處，並已動員1萬8115人次清除髒亂點，包括清除5247個積水容器、723個廢輪胎，並協助衛生單位清理2438處空地、22處積水地下室。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬表示，以往本土登革熱疫情高峰是9、10月，如今提前到8月，可推估疫情可能會愈來愈嚴峻，苗栗縣從農人口多，也經常有觀光客來往，都是高風險，他建議縣府跨局處分工，並定期開會研擬防治措施，以及擴大登革熱專業訓練。

縣長鍾東錦說，登革熱疫情一旦擴散就一發不可收拾，他指示各局處、18鄉鎮市公所共同合作落實各項防疫措施，尤其要徹底清除孳生源，他也要求執行防疫措施跟衛教，不僅動員村里辦公室，要延伸到鄰長、社區，減少疫情擴散風險。