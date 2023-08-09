新竹縣私立義民中學自行刪改服務規約的10名教師被校方不續聘，昨天由全教總陪同到教育部陳情，要求校方復聘及發給全薪未果，9日發起「自己的孩子自己救」網路連署罷免校長陳衍財，捍衛學生受教權。校方未有回應。

據了解，教師8日在教育部陳情時，要求學校要在下班前發全薪給全體教師，薪資9日仍未入帳，認為校方一再無視政府法令，更故意曲解法令打壓教師，因此發起網路連署罷免校長陳衍財。

連署提出4項訴求，1.校長違反教師法任意解聘教師。2.校長態度消極，無法提供孩子有秩序的學習環境，造成孩子恐慌。3.校長沒能力維持學校正常營運和行政決策。4.校長一再違反政府法令，扭曲公文、壓迫教師，造成校園動亂，影響學生受教權益。

校長陳衍財昨天發布聲明，指3日邀集10位教師進行協調，校方亦釋出善意，不再堅持將10位教師視為拒絕應聘，4日再次以國內快捷遞送聘書與應聘書，期盼教師能簽回應聘書，校方並無不續聘教師情事，此一事實，應予澄清，勿再誤導社會大眾。