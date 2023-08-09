而至於今年以來AI概念股的大漲，李勝凱認為，短期內的交易的確是有過熱，因此，如果目前投資人若在AI的投資仍然是空手，可以用一些不同的方式來參與，例如交由專業投資入進行結構型商品的交易，投資人不必直接買現股和市場硬碰硬，不要「Timing market」而是要「Timing in market」。

Timing market（時機市場），強調的是在選擇投資或參與市場交易的時機。它暗示了在特定的時間點進行交易，以利用市場波動或趨勢變化來實現更好的投資收益。在這種情況下，你會關注市場的走勢、技術分析、基本面因素等，以決定何時進入或退出市場，以期在適當的時機取得更好的成果。

至於Timing in market（市場中的時機），則強調在市場中進行操作時的時機選擇。它關注的是在你已經參與市場並持有投資時，如何在市場變化中做出適當的決策。這可能涉及到購買更多股票、賣出部分投資、調整資產配置等。這個概念著重於市場中的操作和處理，以便在變動的市場環境中適時作出調整。

匯豐（台灣）1500萬元以上的高資產客戶，近一年來大幅成長了8成。匯豐銀行到底以何種優勢，能在短期內獲利台灣高資產客戶群的青睞？匯豐銀財管暨個金事業處負責人暨副總經理游天立表示，匯豐銀在全球有4000多位的專業投資團隊，對於投資趨勢具有洞察力；其次，匯豐銀行提供交易和和生活面的各種便利性，如26個國家的環球轉帳免手續費，這些都能滿足國際型客戶的需求。李勝凱也強調，匯豐銀在私人銀行業務面具有戰略性優勢，因為是全球性的銀行，能夠協助高資產客戶資產傳承、節稅等需求。李勝凱表示，匯豐銀的哲學就是有足夠的投資工具讓投資可以選擇、分散和配置。