公路總局三工處甲仙工務段9日加強明霸克露橋溪底便橋的整建，圖左為便橋整建現況，圖右為被沖毀的鋼便橋。（三工處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市桃源區南橫公路明霸克露橋鋼便橋於8月4日因玉穗溪土石流沖毀橋梁，高雄市議員高忠德今（9）日再度要求公路總局三工處甲仙工務段，儘速恢復溪底便道讓人車通行。甲仙工務段表示，已經聽到居民的訴求，將儘速趕工。

對於明霸克露橋鋼便橋於8月4日被土石流沖毀，桃源區梅山、拉芙蘭、復興3里居民達成決議，婉拒政府的物資，並要求政府給一條安全回家的路。行政院長陳建仁於8月7日上山視察，期望儘速通車。

高忠德9日說，目前只能開放行人通行，且管制通行時間是上午7時至下午6時，這對梅山、拉芙蘭、復興3里共433名民眾而言是相當不便的，很難想像在民主的台灣，還有這樣一個管制人民進出的地方。目前山上的物資還夠。

對於高忠德的要求，甲仙工務段說，目前正在與時間賽跑，以安全為第一，也希望天氣能繼續放晴，讓工作人員可以加緊施工，盼能趕在8月12日前可以開放溪底便橋讓人車通行。