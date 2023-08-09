據中國外交部官網今天（9日）消息，外交部發言人毛寧宣佈：應新加坡外長維文、馬來西亞外長贊比里和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月10日至13日訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨。

王毅為何此時應邀赴新加坡、馬來西亞和柬埔寨等三國訪問？中方如何看待當前和這三個國家的關係？毛寧表示，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議10周年，東南亞國家一直走在踐行人類命運共同體理念的前列，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。當前，中國同新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係保持良好發展勢頭。中新建立了全方位高質量的前瞻性夥伴關係，中馬就共建命運共同體達成共識，中柬正積極構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

毛寧表示，中方期待通過此訪，同東南亞三國加強戰略溝通，落實好中新關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。中方還願同三國共同推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，促進經濟復甦，維護和平安寧，深化交流互鑒，為地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。