民進黨今中常會邀請「還我特色公園行動聯盟」祕書長潘汝璧以「兒童遊戲權利下一步：推動特色公園的困境與突破」為題專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述身兼黨主席副總統賴清德聽取報告後裁示，賴清德說，從9月開始，他會陸續提出這次國家希望工程的選舉政見。

賴清德指出，特公盟希望孩子不只要活得好，更要活的快樂，同時也站在保障兒童的遊戲權的立場，長期以來對於改善兒童遊戲空間的用心跟付出，相信大家都有目共睹，期盼未來持續為守護兒童遊戲權一起努力。

賴清德說，日前他與年輕家長、孩子大聊育兒經，希望透過傾聽家長的想法，讓政府的協助更貼近人民。他也了解從孩子出生到養育，每個階段都有不同的煩惱。戶外遊戲不但能幫助孩子身體及心理的良好成長，在住家鄰近社區的公園遊戲場，更是免費、最方便，就能讓每個家庭享有的友善育兒設施。

賴清德說，從9月開始，他會陸續提出這次國家希望工程的選舉政見，其中一項政見就包含要定期了解社會各界的需求，廣設還有不斷更新適合兒童少年安全及身心發展的休閒場所，並且和地方政府共同朝這個目標前進。

賴清德說，相信這和特公盟長期努力的目標是一致的，也希望能夠得到你們的協助，共同合作來推廣。