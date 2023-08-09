台北市日新國小學生1995年創作「兒童的繽紛世界」藝術牆，恐因台北捷運公司改造中山站線型公園被拆除，引起校友發起連署搶救，北市公共藝術審議委員會上月不通過拆除計畫，要求北捷修改再審。台北市文化局昨邀集校友、北捷、公共藝術審議委員各單位召開協商會議，達成完整保留藝術牆共識。

北捷會中提出2項牆面保留方案，方案一為拆除大同區側牆體，拆除寬度以讓2人並肩行走及供無障礙通行為主，並填平下凹式廣場，牆面北側的仿石木樁及溜滑梯則會拆除，並依原創作來修繕或全面重新創作；方案二同樣拆除大同區側牆體，但保留北側仿石木樁及溜滑梯，並以變更設計或阻隔方式，避免民眾及兒童攀爬使用。

日新國小校友劉先生表示，牆面是小孩創作的藝術作品，校友們都認為拆除一部分牆體，有如把小孩送給父親的卡片剪一半，相當反對北捷提案，但考量到當地里長反映附設遊戲區有安全疑慮、牆體遮擋行人通行等問題，他們認為應適度調整訴求。

文化局長蔡詩萍轉述協調會結果，校友、北捷及當地里長皆同意完整保留藝術牆，但由於牆面附屬設備有安全及積水問題，南側下凹式廣場將綠化處理，北側溜滑梯則透過設計阻擋民眾使用，並拆除仿木石樁，其留下的空白處會再邀請日新國小同學創作。

蔡詩萍表示，各方在會中有很多意見交流，他樂見大家取得共識，成功地在保留集體記憶與休憩空間安全性間取得平衡，是相當好的結果。

日新國小校長林裕勝表示，尊重協調會結果，不過如市府希望日新國小學生來創作空白處牆面，他樂見其成，屆時接到邀請，會徵詢美術老師及學童的意見。