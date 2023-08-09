An odd double play ends the game as Corbin Carroll doesn't run out of the box. pic.twitter.com/KKpfAVBgIE — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) August 9, 2023

響尾蛇季中失速，從分區龍頭一路掉出外卡資格，似乎無法避免連6季被擋在季後賽門外的紀錄。9日主場迎戰道奇，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）在球隊發起反撲時，出現怠慢跑壘的行為導致雙殺，終止響尾蛇攻勢，球隊吞下7連敗。

2比5落後的響尾蛇，9局下掀起進攻高潮，艾列克湯瑪斯（Alek Thomas）、馬泰（Ketel Marte）接連安打，比數追成1分差，棒次也順利接回卡洛爾身上，不過他敲出一壘邊線滾地球後，卻誤認為是界外球所以沒有立即跑向一壘，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）接球後策動雙殺，響尾蛇攻勢戛然而止。

賽後面對眾多媒體，卡洛爾不找藉口，對自己犯下的錯負起責任，「我以為球的彈跳方向是往界外區，但無論如何都該盡力跑壘，我們是一支努力打球、以正確的方式比賽而感到自豪的球隊，但我卻沒有做到。」響尾蛇總教練魯瓦洛（Torey Lovullo）也理解子弟兵的感受，「他打球相當拚命，不是一個會隨便放棄跑壘的人，的確他認為這是一顆界外球。我們曾討論過這樣的事情，不要把命運交到裁判手中，直到做出判決為止。」

賽前吞下6連敗的響尾蛇衰運纏身，5局上道奇奧特曼（James Outman）四壞保送，下一棒羅薩里歐（Amed Rosario）敲出滾地球，負責轉傳一壘的游擊手阿邁德（Nick Ahmed）發生傳球失誤，逃過雙殺危機的羅薩里歐攻佔二壘，道奇再以連續3支安打敲回3分，擴大領先優勢。