夏季天氣炎熱，民眾出門捐血意願下降，讓血庫亮起紅燈，根據新竹捐血中心顯示資料，A型與AB型血庫存量低於7天以下，對於醫療用血造成嚴重衝擊，急需社會大眾的熱血幫忙！永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會(永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產以及永義房屋)，號召新竹地區所有的加盟門店，在父親節前夕舉行2場「公益捐血 愛無限」活動，邀請民眾加入捐血的行列，一起穩定醫療量能。

永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會在8/04-8/05分別在Big City遠東巨城購物中心與遠東竹北店廣場舉行捐血活動，邀請永慶同仁們和民眾在父親節前夕打造最熱血的一天，2天活動共安排3台捐血車，希望可以幫助新竹捐血中心募集超過300袋捐血量，補足血庫存量。

擔心酷熱天氣會降低民眾捐血意願，永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會特別規劃捐血Line群組排隊QRcode，只要領號碼牌、掃描上面的QRcode，就可以隨時查看最新的叫號狀況，讓捐血民眾不用現場排隊，可以先到百貨公司逛街，等號碼接近時，再到捐血車捐血！為了感謝所有熱血相挺的民眾，永慶加盟四品牌更準備限量1000份的威秀影城電影票，民眾只要捐血250cc即可獲得一份好禮！

即使遇到天氣狀況不佳，民眾仍踏出家門，前來響應捐血活動，一起幫助捐血中心補足血庫存量，將愛傳出去！(圖/永慶房產集團提供)

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會會長陳紹慶表示：「永慶房產集團旗下四大加盟品牌平時就會不定期舉辦公益活動，獲得許多里民、店家支持，這次捐血活動號召同仁與民眾響應捐血活動，預計至少募集到300袋血袋，希望藉由四品牌的力量幫助捐血中心補足血庫存量，一起將愛傳出去！」

有巢氏房屋竹苗區經管會會長張汯翰分享：「捐血不僅能救人，定期捐血也能降低罹患心血管疾病風險，非常鼓勵四品牌的同仁們定期捐血，能展現公益精神外，更能挽救急需輸血的病患，未來會持續集結四品牌的力量，舉辦公益捐血活動，呼籲更多民眾一起為血庫注入新血。」

台慶不動產竹苗區經管會會長余柏霖表示：「『捐血一袋，救人一命』不只是口號，永慶四品牌以實際行動舉辦捐血活動，暑假期間有很多熱門電影，例如《不可能的任務7》、《芭比》、《奧本海默》等影片，因此四品牌共同集資購買電影票券1000份，吸引更多民眾響應捐血活動，一起伸出手臂挽袖捐血，支援醫院的醫療用血的需求。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。