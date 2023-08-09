雲林縣口湖鄉箔子寮漁港4日發生嚴重海水倒灌災情，引發漁民要求通盤檢討漁港、航道清淤聲浪，漁民9日認為除將漁港往外移解決淤沙問題，也建議相關單位可整理近海已形成的沙洲，作為發展太陽能發電基地，並藉此清除漁船航道淤沙，解除長久以來困擾漁民的問題。

箔子寮漁港早年淤沙不嚴重，可供大型船筏進出，每年烏魚季全台捕烏船在此聚集，漁務繁盛，後來漁港與周邊航道淤沙愈來愈嚴重，導致船筏進出困難，目前只能靠雲林縣政府每年編列經費定期清淤，治標不治本，漁民因此藉由此次海水倒灌災情，向口湖鄉公所提出各種建言，希望公所能向縣府與中央反映。

口湖鄉長李龍飛表示，漁民長年在箔子寮漁港進出，非常了解漁港與近海淤沙情況，除建議將漁港往外移增加腹地、解決淤沙問題，也認為近海長年淤沙，已形成廣大沙洲，這些沙洲要清除並不容易，但剛好可用來發展太陽能，只要相關單位合作規畫整理，便可在沙洲上設置太陽能發電板。

李龍飛說，沙洲與周邊可藉由抽沙清出漁船航道，所抽出的沙用來填海造陸，增加漁港腹地與國土面積，目前台61線以西土地納漁電共生開發，引發與民爭地爭議，沙洲廣達數千公頃，若能用來發展太陽能，便可減少爭地問題，可說是一舉兩得。

李龍飛指出，除了箔子寮漁港，鄉內台子漁港也面臨淤沙問題，可用同樣方法解決，近海沙洲發展太陽能還能促進地方經濟活絡、創造就業機會，日前漁業署派員勘查海水倒灌災情，他與漁民提出這些建議，希望中央重視專家學者意見之餘，也能參考地方建言。