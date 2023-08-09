自8月以來，美國首都華盛頓哥倫比亞特區已發生16起凶殺案，今年因凶案命喪於此的人數勢將創下20年來新高。

美國新聞網站Axios報導，暴力事件猖獗促使市議會成員懷特（Trayon White）建議，「或許該出動國民兵來保護兒童和無辜市民了」。

今年迄今，華府已發生161起凶殺案，比去年同期增加28%，死亡人數超越2018年全年遇害人數；此前，這個地區已連續2年發生逾200起凶殺案。

華府犯罪率不斷上升，讓居民和市府官員相當苦惱，他們過去總是將這些犯罪行為歸咎於容易取得非法槍枝，進而使隨機糾紛升級為槍枝暴力。

根據報導，本月5日和6日共有9人喪命，其中包括亞當斯摩根（Adams Morgan）地區的3名槍擊案受害者。警方目前尚不清楚槍手犯案動機。

華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）辦公室對懷特建議召集國民兵打擊城市犯罪一事不願多談。

副市長阿比亞（Lindsey Appiah）則對Axios說，當局將把重點放在吸引和留住更多員警，也會繼續尋求市議會支持，確保警方擁有完成任務所需的資源和政策環境，並在社區部署大批警力，將凶嫌逮捕歸案。

在1990年代早期，毒品氾濫問題使華府凶殺案數量達到巔峰，每年達到500多起。凶殺案數量2012年降至最低點，僅發生88起。