副總統賴清德將在12日擔任特使出訪巴拉圭、過境美國，18日返台；據轉述，民進黨祕書長許立明今中常會表示，賴清德擔任特使期間，黨部也會針對總體國際情勢、兩岸議題等做更深度觀察，也要提防有心人士在國際關係上見縫插針，預期中國也會有些動作，黨部也會跟府、院等部會互相配合因應。

賴清德周六出訪，下週中常會由民進黨團總召柯建銘代理，發言人張志豪也轉述賴清德會中致詞指出：，巴拉圭新任總統就職典禮，他將擔任蔡英文總統的特使，前往巴拉圭傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，時間是從8月12到18日，這一次出訪，也感謝美國提供了舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。

賴清德說，巴拉圭對台灣來講是非常重要的友邦，邦誼已經66年，在各方面都有長期且互利的合作，而且巴拉圭的天然資源非常豐富，這幾年來台灣跟巴拉圭的關係也日益增強，台灣是巴拉圭第二大牛肉出口國、第一大豬肉出口國。

賴說，巴拉圭這個國家，從100％用綠電（水力發電）就可以看出這個國家在綠色能源的典範，所以未來如果民進黨同志有機會的話，也可以參訪巴拉圭。

賴清德強調，巴拉圭不管是剛當選的總統或是現任總統，都非常希望能在今年再來到台灣訪問，用行動表達對台灣的支持。巴拉圭也很希望台灣企業能到巴拉圭投資，增進雙方的合作，其中在綠電、電動車、紡織業，都有機會合作，因為台灣在去年也派了一個企業跟投資的訪問團到巴拉圭踩線，未來也希望透過大家的努力，增進台灣跟巴拉圭的關係，邦誼永固，兩國人民感情能夠越來越好。