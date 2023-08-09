桃園航空城為全台最大區徵開發案，各分標工程陸續開工，審計處調查，因開發期程影響各分標水路排水與設施接合，衍生排水不善風險，若剔除區邊界未順接，恐現防洪缺口，且計畫區與剔除區有22處排水建造物缺失。水務局表示，將以全流域角度審查航空城排水系統，確保水路縫合，同時改善水利建造物缺失。

審計處指出，航空城步入實質開發階段，水務局因應國家重大建設涉及流域整體治理，考量開發期程影響開發區與保留區交錯，造成水路銜接問題，前年與去年皆委外辦理「河廊服務計畫」航空城水域環境治理評估。

評估結果顯示，航空城第一期特定區優先開發區C1標、C2標與D3標等，邊界水路出口渠底高程未順接，呈現低接高，或大小銜接落差， 恐導致水路束縮，衍生排水不善風險。另剔除區內C2標、D3標等邊界未順接，恐因無法重力排水，需設抽水機或改為獨立排水系統。且航空城範圍內河川與區域排水臨河側左右岸，存在16處可能的防洪缺口，有待補強。

審計處統計桃園區域排水建造物定期檢查缺失，航空城內優先及其他開發區與剔除區，共有22處缺失，包括水利建造物局部損壞，應防止損壞擴大有10處，部分已顯現缺陷或年久須維修者共12處，在計畫區外周邊也有16處缺失，形成潛存防汛缺口風險。

審計處建議，為避免因開發期程影響分標水路接合交錯造成銜接問題，與剔除及周邊防洪缺口成為日後水患風險，應偕同開發單位強化各分標的水路縫合，改善計畫內剔除區與區外周邊地區水利建造物的防洪能力，並盤點公有土地納入滯洪或雨水儲留設施，建置防汛搶險所需的水防道路等，達成韌性防洪目標。

水務局綜合企畫科長黃旭輝說明，水務局會以全流域的角度，審查航空城各分標工程設計的排水系統，確保河川、區排、下水道及滯洪設施等水路縫合，以及計畫區與剔除區及區外的水路串接。此外，為維護水域安全，也會對既有水利建造物定期檢查，並依檢查結果逐年辦理改善，並持續追蹤改善情形。