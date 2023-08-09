《犯罪被害人權益保障法》7月1日施行。法務部官員說，未來審議犯罪被害人補償，將以「申請從簡、審議從速、核發從優」為原則，日後也會配合消費者物價指數，若物價指數上升5％時，法務部會依據物價「滾動式」調整，將報請行政院核定調高補償金額。

法務部保護司科長張哲銘說，新法補償金核發方式改為單筆定額給付，遺屬補償金一案補償180萬元，重傷補償金分級定額給付80萬至160萬元，性侵害補償金則依起訴法條區分，給付標準為10萬元至40萬元。

法務部政次陳明堂指出，為避免補償金追不上物價，新法明定於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5％時，主管機關法務部應報請行政院核定調整，犯保法施行細則也增訂計算方式及配套措施，使法律更貼近被害人需求。

另犯保新法擴大「重傷」定義範圍，納入符合全民健保「重大傷病」者，其申請時效從2年、5年延長為5年、10年，得開立專戶避免被強制執行或抵銷，而且補償金也不計入社會救助法的家庭總收入，以避免影響被害者為中低收入戶權益。