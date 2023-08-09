辣妹助選團就是民進黨發明的！ 郭正亮：蕭美琴也當過辣妹 @ChinaTimes ​

民眾黨近日舉行北區姊妹選哲之友會，卻因安排舞團穿空服員緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞的橋段，引發物化女性爭議。綠營立委范雲開砲稱病入膏肓，引來兩極討論。前立委郭正亮表示，民眾黨要回應可以舉出資料，辣妹助選團就是民進黨前主席許信良發明的，現任駐美代表蕭美琴當時也曾當過「辣妹」。

郭正亮8日在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》表示，婦女團體是民進黨的外圍，「婦女新知」本來就是親民進黨、空服員工會也是跟民進黨和時代力量比較熟悉；他認為，如果不是賴清德競總的發言，民眾黨不一定要做回應。

郭正亮指出，如果是綠委林楚茵、范雲有講話，民眾黨可以回應，但也應該整理出資料，「辣妹助選團就是民進黨發明的，許信良，那是多久以前了」。

郭正亮也說，大概是1997年，「那個時候(駐美代表)蕭美琴也是辣妹啊」，四大公投民進黨也有找舞團跳舞，那個時候婦女新知也沒有講話，根本不需要回應。

郭正亮也建議，這個議題不需要回應，要回應也有策略，反批「你們不是也一樣？怎麼不去看民進黨？」很多問題這樣回答會比較有效。

主持人、民眾黨副秘書長許甫也表示，該場姊妹之友活動是5日下午舉行，但當天沒有傳出爭議，但在6日民眾黨黨慶當天，「突然有一股新聞開始洗說，這些女性是為了黨慶、為柯文哲生日來跳舞」，一來是洗掉黨慶新聞，二來是把兩場活動混為一談。