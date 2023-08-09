台東70歲老翁日前加入由詐騙集團設置的Line股票投資群組，多次上當。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東70歲老翁日前加入由詐騙集團設置的Line股票投資群組，多次上當。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東70歲老翁日前加入由詐騙集團設置的Line股票投資群組，慘遭年輕貌美的女性「投資專員」利用股票操盤、抽中股票要先繳交墊付款等話術誘騙。老翁自今年6月起陸續打算匯款或拿現金給詐騙集團，7日面交時遭台東縣警察局刑事警察大隊當場逮捕，全案詢後依詐欺罪移送台東地方檢察署偵辦。

損失3車手仍不死心 詐騙集團多次騙台東老翁金額達800萬

老翁今年6月中前往臨櫃打算匯款300萬，因金額高，被農會職員關懷提問而攔阻；老翁今年6月底又遭同1個詐騙集團誘騙，想要攜帶300萬現金面交，所幸老翁家人察覺有異，報警協處，面交時遭台南警方當場查獲車手2名。

連續失利2次，該詐騙集團仍不死心，持續誘騙老翁，老翁7日打算交付200萬墊付款，台東縣警察局刑事警察大隊獲報後旋即報請台東地方檢察署檢察官指揮偵辦，並前往埋伏查緝。

老翁與車手面交時，警方識破詐欺車手假身分並當場逮捕，現場查扣手機、偽造識別證及收據等證物，全案詢後依詐欺罪移送台灣台東地方檢察署偵辦，並經台東地方法院裁定羈押禁見。

消息一出，民眾都相當好奇這名「投資專員」的容貌究竟多姣好，能讓老翁神魂顛倒，據了解，「她不是美，但她會早晚噓寒問暖，相當體貼」。

台東縣警察局長陳錦坤呼籲民眾切勿輕信來源不明投資管道，遇有網路上投資資訊時務必審慎查證，可參考165官網定期公布最新假投資詐騙網站，保護自身及家人財產安全。