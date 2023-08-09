台積電創辦人張忠謀日前透露，在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾。知名半導體分析師陸行之表示，張忠謀所謂的遺憾，應該是指可以做的更好的遺憾，但要把92歲老董請回來也太殘忍了，他預測台積電日本廠長期獲利率將優於德國廠，德國廠優於美國廠。

台積電董事會8日拍板赴德投資案，核准於不超過34.99億歐元（約台幣1236億元）額度內，由德國子公司European Semiconductor Manufacturing Company（ESMC）持股70%，與各出資10％的博世、英飛凌和恩智浦半導體成立合資公司，預計2024年下半年在德國德勒斯登蓋12吋晶圓廠，2027年底正式生產，未來將主攻汽車和工業市場產能。

陸行之在臉書發文表示，台積電在德國設廠真的變成歐積電（ESMC，European SMC），但從持股比例來看，台積電出70%，其他三家各出10%，總投資金額100億歐元，其中有歐盟及德國政府補助，之前外媒提到德國政府補助50億歐元，加上負債及把台灣一些舊設備轉手賣過去，台積電董事會才會決議，出資金額不到35億歐元。

德國廠預計明年下半年開始建廠，2027年可望量產。陸行之說，如果將台積電海外三廠做比較，預測日本廠長期（5+1年設備折舊完成之後) 獲利率將優於德國廠，德國廠優於美國廠，他也批評美國政府補助條件要求一堆，到現在補助金額都還未定，工會問題也是一籮筐。

如果日本廠及德國廠運作順利，政府補助也願持續加碼，陸行之建議，台積電不妨將日德工廠加碼生產7奈米與5奈米，這樣也可以給比較龜毛的美國政府一點招商競爭壓力。

台積電面對地緣政治干擾，陸行之認為，要把92歲的老董請回來，是太殘忍，不可能也不用妄想，只期待劉董及魏總能趕快從這次地緣政治及下行周期中學習經驗，不要再讓股東失望了。

此外，陸行之也意有所指，如果1個董事長在幾年前下了1個錯誤的策略決定，結果總經理也無法順利執行，即使繼續執行下去也會擴大虧損變錢坑，想知道公司還要等多久才會決定叫停止血，還是乾脆順勢慢慢拖下去？不知道是否有人要負責？根據一些訊息來源，感覺公司最近開始在究責。

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