200位金門遊客在完成登機作業後，直飛越南峴港展開5天4夜的豐富遊程。(于家麒攝)

包機首航的消息一出，200個名額很快就被當地民眾一掃而空，親朋好友揪團直飛越南峴港開心出遊。(于家麒攝)

金門航空站熱烈歡迎越捷航空機組員，致贈特色伴手禮並合影紀念首航。(圖／民眾提供)

隨著新冠疫情解封，加上正值暑假旅遊旺季，國內外出遊人潮大量湧現，金門地區也首開越南包機直航旅遊團，今(9)日下午13點30分一架由峴港起飛的越捷航空首航包機直飛抵達金門，受到航空站「水門禮」的熱烈歡迎，在完成登機作業後搭載200位金門遊客直飛越南峴港展開5天4夜的豐富遊程，也正式為金門與東南亞地區的經貿、文化與旅遊交流開啟新篇章。

據了解，金門在地的楓蓮旅行社為了讓地區的對外交流更為便捷，積極與金門航空站全力配合促成此次的包機首航，並與越南首屈一指的越捷航空合作，在今日及8月13日兩天首開金門往返越南峴港的觀光旅遊包機，消息一出首航的200個名額很快就被當地民眾一掃而空，親朋好友揪團直飛峴港，將到會安古城、巴拿山及迦南島等觀光勝地展開5天4夜的豐富遊程。

遊客洪小姐說，很開心能跟一群好朋友一起參加直飛越南峴港的首發旅遊團，從金門直接出發可節省以往還得先飛到台灣過一夜隔日才能出國的時間；回程如果是「晚回」的班機，還要再多待一晚隔天才能飛回金門，一來一往就差了2天，直飛不僅省時、假不用請那麼多天，算一算往返台灣的交通及住宿費也省了近萬元，真的很棒！也期盼能有更多直飛的旅遊團，嘉惠金門鄉親。

楓蓮旅行社董事長吳嘉將表示，金門有很多旅居東南亞的僑鄉，以往因為環境限制，返鄉對金門僑胞是種奢求。楓蓮旅行社希望延續這種兩邊交流包機模式，串起海外僑民與家鄉的距離，也同步向東南亞國家介紹金門的無限美好。

吳嘉將說，這次的活動非常感謝金門航空站及移民署海關的全力協助。未來該旅行社也將延續此次越南峴港包機的經驗，積極經營開拓其他新的航點，帶動金門在地文化觀光旅遊的發展，同時也讓金門鄉親出國旅遊的期盼不再那麼遙遠。