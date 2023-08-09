國民黨總統參選人侯友宜今天提出能源政策，民眾黨總統參選人柯文哲也拋出三大主軸，「潔淨供能」、「智慧增能」、「核電是必要選項」，主張核二、核三延役，盡速體檢核四、決定核四未來，「能源政策不能孤注一擲、壓寶天然氣。」

首先是「潔淨供能」，柯文哲競辦發言人陳智菡說明， 柯文哲主張大幅開發太陽能、風能、水力能、地熱，以減少國際能源價格波動對台灣的影響，提升能源供應穩定性與韌性。

至於方法與路徑，陳智菡表示，以屋頂型太陽能、地熱等土地需求性相對較低的能源，進行能源環境基礎調查及劃設能源開發潛力場址，將積極推動每單位發電土地面積較低的都會區屋頂太陽光電，提高公眾對屋頂型太陽能的認識，鼓勵加入產電，作為原有的大電廠集中營運模式以外的分散式能源，提高再生能源比例，也可達到產電在地化，提高電力供應彈性與韌性。

第二是「智慧增能」，陳智菡說明，高效儲能，才能真正達到低碳轉型，電夠不夠，一定要跟管理問題相連（輸配電、節電、儲電）。不討論管理問題，蓋再多電廠也會大停電。台灣近年來的大停電，顯現台電設備老舊、集中化電網、甚至人為管理缺失嚴重。

針對方法與路徑，陳智菡說，其一是加速更新電網， 配電設備更新、建構智慧電網（包括發展儲能系統、輸配電自動化、智慧電表布建)、建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，擴大運用需量反應和電價梯度的政策誘因，建立以需求為導向的配電模式，達到電力最大化利用，並提高電力系統的穩定。

第二則是輔助過去仰賴國內低能源價格存活的產業轉型，2024年起台灣將啟動碳定價制度，具有能源效率的企業將享有較低生產成本的競爭力，政府應大力輔導企業，有效管理能源、投資低碳新技術、使用再生能源。

最後，陳智菡強調「核電是必要選項」，核二核三延役，盡速體檢核四、決定核四未來。核二、核三在科學與安全的前提之下，考慮延役，以應付再生能源發展不穩定的輔助工具，能源政策不能孤注一擲、壓寶天然氣。

陳智菡說，核一廠進入除役階段多年，許多配件難以取得，要再延役，不但緩不濟急，更徒增政治社會紛擾。新北市府與台電為了高階核廠料的乾式貯存廠爭訟多年，客觀上減少了核一廠延役的可能性。

陳智菡也批，侯友宜對再生能源態度不明確，迴避企業需要綠電、而且需求越來越多的事實。也忽視電力供應穩定，更要提升管理，在其能源政策中，卻缺乏如何提升輸配電、節電、儲電的做法與路徑。