元晶表示，上半年財報數字受惠於幾項有利因素，包括元晶可生產特有高功率模組，以高市占率破除市場需求動能的雜音，加上高功率太陽能電池與模組於成本上的絕對優勢，皆有助於元晶交出亮眼的成績。

元晶同步公告7月營收為6.15億元，除了七月颱風導致局部客戶施工拉貨延遲外，由於上游矽晶片材料降價，該月營收略減。法人預估，晶片成本的降幅或有利於公司獲利能力，原物料降價所導致的營收跌幅應不影響公司整體獲利表現。

展望本土太陽能市場，由於元晶相較他廠提早一年投入最新型的高功率模組，技術領先台灣同業，占有先行優勢，同時產能也是台灣居冠，觀察市場中大型案場的接單狀況及市占率，法人預估元晶市場占有率可望延續上半年強勁動能。

市場認為，近期政府2025年太陽能安裝目標的執行進度雖然有雜音，但在外在干擾因素陸續沈澱後，再加上上游材料價格落底將消除觀望並刺激需求。預計第三、四季可望迎來報復性安裝的契機，以元晶的高效能產品及產業地位，屆時可望受惠最大。