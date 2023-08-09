為協助客戶簡化 NVMe/NVMe-oF 儲存部署，Western Digital（NASDAQ：WDC）今宣布推出升級版OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF 儲存平台、次世代RapidFlex A2000、C2000 NVMe-oF架構橋接器裝置（FBD）與支援PCIe Gen 4.0的新Ultrastar DC SN655雙埠 NVMe SSD；這些全新儲存解決方案能建構一個生態系統，讓客戶在簡化 NVMe 和 NVMe-oF 部署的同時，擁有更多靈活性和選擇。Western Digital是目前唯一能垂直整合乙太網路線端點的企業，全方位提供企業數據從伺服器啟動器傳輸到儲存目標的解決方案。

The Futurum Group資深策略專家Randy Kerns表示：「NVMe-oF 正在改變現代資料中心的基礎架構，因為它不僅能充分釋放NVMe SSD效能，還可在多個伺服器和應用程式間展現共用和擴展快閃儲存技術的極致效能。Western Digital將持續擴充NVMe-oF解決方案產品線，引領生態系統成長並開創標準，協助客戶拓展相關技術的應用範圍。」

Western Digital平台業務副總裁暨總經理Kurt Chan指出：「隨NVMe可分解式儲存技術興起，以及數據持續增長，我們決定提供資料架構師可靠和值得信賴的SSD，並簡化NVMe-oF解決方案，協助他們因應儲存產業的未來挑戰；同時透過解決方案的卓越效能，滿足多變的工作負載需求。整合RapidFlex和Ultrastar的Data24是Western Digital為企業提供的革命性次世代共用快閃儲存解決方案，賦予企業執行更高價值任務的可能。」

OpenFlex Data24 3200 NVMe-oF儲存平台、RapidFlex系列A2000和C2000 FBD，以及Ultrastar SN655雙埠NVMe SSD目前已開始提供樣品。