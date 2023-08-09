周三泛歐Stoxx 600指數早盤上揚4.56點或0.98%，為463.16點。

歐元區的銀行股，在周三大跌3.5%之後，目前上漲1.4%。義大利財政部最新宣布，課徵銀行暴利稅的上限，將定在該行總資產的0.1%。

義大利的聖保羅聯合銀行(Intesa Sanpaolo)升2.5%，BPM銀行漲2.4%，裕信銀行(UniCredit)漲3.1%，然而並未完全收復昨日失土。

投資人並未理會中國最新的CPI以及工廠出廠價格的不佳數據。資料顯示，中國七月陷入消費者通縮，生產者價格(PPI)也出現萎縮。

在個別股票當中，食品外送平台Delivery Hero上漲5.8%；稍早該德國公司上調今年營收展望。

諾和諾德(Novo Nordisk)延續周二漲勢，再漲0.5%；此前該丹麥製藥商宣佈，其減肥藥可降低心血疾病風險，周二收盤股價創下歷史新高。