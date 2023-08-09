鴻海創辦人郭台銘今晚在屏東市舉辦「主流民意大聯盟」大型說明會，國民黨屏東縣議會議長周典論將出席，引發違反黨紀疑慮，黨考紀會主委黃怡騰今表示，所有具體參與行為，中央跟地方都有紀律系統做了解，凡有抵觸黨決策或不支持黨候選人，都會依黨章追蹤處理。

黃怡騰表示，國民黨在7月13日全代會通過徵召侯友宜作為總統參選人，全體黨員必須黨章規定都有支持決策的義務，尤其從政的黨員同志更有為黨員表率的責任，因此在選舉之前都會強調，凡是牴觸公開決策，有明確違反黨的政策和明確不支持黨的參選人才是違紀，會蒐集資料按照黨紀處理。

黃怡騰指出，所有具體的參與行為，國民黨中央、地方都有紀律系統來進行了解，對於有確切提供資料，不管是去參與競選，或擔任黨公職，或者準備要參加選舉，或者好像要參加選舉者們都有一些活動，那都會邀請黨員去參加，一旦發生違反黨章規定、黨的決策的，國民黨都會追蹤、調查、論處，一定給黨員一個交代。

對於是否比照新北立委參選人林金結給予規勸？黃怡騰強調，目前情節還不了解，無從比照，而所有參與的行為，中央都會有系統的來了解，現在要選舉的都會辦活動邀請各界去參加，只要參加活動有違反黨章規定，地方黨部紀律單位都去蒐集資料了解、追蹤和調查。