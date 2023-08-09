譜瑞-KY第二季營收31.99億元，季增加5.23%，年減少49.89%；稅後純益為4.29億元，季增加21.53%、年減少76.11%，每股稅後純益5.44元。單季毛利率43.96%，季減少0.09個百分點，年減少3.28個百分點，營業利益率12.89%，季增加1.01個百分點，年減少17.9 個百分點。

譜瑞-KY上半年營收62.39億元，年減少49.21%；稅後純益為7.83億元，年減少77.32%；每股稅後純益9.94元。上半年平均毛利率44%，年減少3.52個百分點；營業利益率12.4%，年減少18.32個百分點。

展望第三季，以美金計算，譜瑞-KY預計合併營收落在美金1.07~1.19億元，季增加2.7%~14.2%；合併毛利率落在43%~47%；合併營業費用為美金3000~3300萬元。

董事長趙捷表示，明年PC/NB換機潮會有換機潮，也有機會看到一些AI(人工智能)NB，而AI都需要更高階的傳輸速度、記憶體等支援，這些的需求勢必會帶動升級趨勢，對譜瑞-KY很多高速解決方案都可望帶動需求。