天后李玟（Co Co）上月2日輕生，搶救3天仍不治，最後在7月5日辭世，享年48歲，不過今（9日）傳出，李玟生前並非首次尋短，她在6月29日就曾想不開，緊急送醫後撿回一命，老公Bruce還被爆，他知道此事後，隔天照飛到夏威夷度假，不過，知情人事則向港媒透露，Bruce會照赴夏威夷，其實是有苦衷。

李玟和Bruce的婚姻近年一直是各界焦點，今媒體還爆出，李玟在6月29日就曾想不開，當時她一個人住四季酒店，被飯店人員發現緊急送醫，李玟留院觀察一晚後就出院，Bruce當時知道李玟輕生送醫，隔天仍照計畫到夏威夷度假，友人氣Bruce怎麼可以讓有憂鬱及想不開的人，一直處在獨處環境。

知情人事則透露，Bruce會照赴夏威夷，其實是有苦衷，根據《香港01》報導，李玟出事時，Bruce已經在香港前往洛杉磯的飛機上，直到航班降落後，Bruce確認李玟已經出院，所以才繼續夏威夷的行程。

未料，李玟在7月2日輕生，搶救3天仍不治，而李玟過世後，外界把矛頭指向Bruce，甚至傳出他想爭李玟的40億遺產，對此，Bruce則發聲明稱他與李玟婚後各自財產獨立，「我從來沒有、未來也不會參與有關CoCo財產分配」，也強調關於兩人的婚姻傳言都不屬實。

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