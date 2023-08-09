賴姓婦人於2020年在台中太平區長龍2號橋散步時不慎跌倒摔斷手肘，發現被落葉覆蓋的路面竟塌陷，對台中市政府提出國賠113萬元；養工處抗辯稱是「洩水弧度」設計，環保局稱有不定期巡查，法官認為2局處均未提出證明，判國賠72萬元，可上訴。

賴婦主張，太平區長龍2號橋路段之道路，因雨水沖刷流失而有塌陷情形，養工處未及時就排水孔前方舖面進行修補，且排水孔位處低窪，人車行經該處相當危險，認為養工處之養護管理有缺失。

養工處答辯，該事故發生路段邊緣設有排水孔，目的是在防止舖面積水、幫助雨天排水洩洪所設置，該路段排水孔之設置並無違背道路設計規範，又該排水孔前方之路面舖面存在洩水弧度設計，因接獲通報有人因此受傷，已經將該舖面鋪平，至於排水孔前方路面舖面之養護管理並無失責。

賴婦主張，該路段道路旁樹木落葉在排水孔處堆積，環保局為該路段之清潔管理機關，亦未定時就該路段進行落葉之清理，致使排水孔前方路面舖面塌陷處遭落葉覆蓋，不容易察覺路面塌陷，環保局對於該路段舖面之清潔維護亦存在管理欠缺。

環保局答辯，長龍2號橋路段位處偏遠之太平區山田路，太平清潔隊將之列為「副工區」，採不定期巡查清潔與維護，又因落葉乃天然物並非垃圾，從未接獲民眾對於該路段清潔之相關陳情與市府1999通報，該事故發生路段之清理已善盡管理維護責任。

台中地方法院審酌，該事故發生路段塌陷，不符台中市道路管理自治條例的養護標準，認為養工處有缺失，其洩水弧度設計仍未能提出證明，環保局也沒提出不定期巡查清潔證明，兩者管理有欠缺，判國賠共72萬餘元。