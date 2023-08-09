據日本媒體報導，日本正考慮8月下旬至9月中旬期間啟動福島核汙染水排海，日本政府希望在排海啟動前向中國進行排海安全性的說明。中國外交部今天（8月9日）發布「答記者問」稱，確保核汙染水處置安全性，靠的是認真負責的態度和科學全面的論證，而不是到處公關遊說，如果日方真有誠意解決鄰國關切，就應立即停止強推排海計畫。

中國外交部發言人稱，中方一貫反對日本強行向海洋排放福島核汙染水，向全世界轉嫁核汙染風險。日本政府應全面回應國際社會關切，履行應盡的道義責任和國際法義務，停止強推排海計畫，以真正負責任的態度和安全有效的方式處置福島核汙染水，並接受嚴格國際監督，避免給全球海洋生態和人類健康造成無法輓回的傷害。中方上述立場客觀公正、有理有據，既是為了保障民眾的健康，也是為了維護全球海洋環境安全。

中國外交部發言人稱，一直以來，中方始終基於科學和事實向日方表達關切。中方在雙多邊管道同日方開展過交流，反覆表達了中方專業部門的意見和關切。中國、俄羅斯還基於科學技術和核安全國際良好實踐，向日方提出三份聯合技術問題單，對日方排海方案提出質疑。

中國外交部發言人稱，確保核汙染水處置安全性，靠的是認真負責的態度和科學全面的論證，而不是到處公關遊說。令人遺憾的是，兩年多來，日方無視各方合理關切和反對，強推排海計畫，拒絕討論其他安全處置方案，執意要在今夏啓動排海。如果日方真有誠意解決鄰國關切，就應立即停止強推排海計畫，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。否則，所謂的「說明」就失去了意義。