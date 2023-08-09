糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日透過食用多種不同食物來了解對血糖的影響，今 (9日) 發現，他昨晚餐後吃了一點洋芋片、蘇打餅後，血糖就從120mg/dL飆高至175，今上午的空腹血糖仍達125，逼近糖尿病的診斷標準，讓他直呼「太恐怖。」

為了解不同食物對人體血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如泡麵、果汁、便當、海產粥等後，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢在其臉書表示，他昨(8日)晚餐後吃了些許洋芋片、蘇打餅總計僅74克後，血糖就飆高至175，他本以為隨著胰島素分泌後，血糖應沒多久就會下降，未料整晚血糖數值都沒低於100，今早上起來量的空腹血糖數值仍達125，已逼近糖尿病診斷標準之一「空腹血糖大於126」。

他表示，他體脂率10%、平常空腹血糖值為85，半夜血糖約為80幾，只吃這兩樣零食讓他血糖狂飆且居高不下，不禁直呼這兩樣食物「太恐怖了！」若將這類餅乾作為消夜，連吃幾天後，可能就會落入糖尿病的範圍。網友均大表驚訝，紛紛留言「這下要跟洋芋片、蘇打餅分手了！」