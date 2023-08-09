訊聯「i369戰略目標」分別是「i」強化智慧研發技術、打造第「3」間上市櫃公司(訊聯細胞智藥)、外泌體前進「6」大海外市場，與脊髓性肌肉萎縮症產前檢測(SMA)目標「9」成滲透率，帶動精準健康普及化。

蔡政憲說，訊聯細胞智藥是集團的第3間公司，專攻外泌體、細胞製劑及智慧研發，未來積極推動上市櫃。總經理康清原進一步說明，希望盡快推動在興櫃創新板掛牌，訊聯細胞智藥已審定為「生技醫藥產業發展條例」獎勵對象，可獲研發、資金、人才各方面獎勵，加速推進再生醫療製劑的研發進度。其中，肺部纖維化的異體細胞類新藥BU-01，進入臨床2期申請；外泌體新藥(ExoTear)治療乾眼症也獲階段性成果，初步研究發現外泌體能加速眼角膜修復。

訊聯總經理康清原說，公司鎖定高齡長照市場，長期佈局的成長動能爆發，細胞治療應用需求隨著特管辦法核可案飆升，帶動間質幹細胞(MSC)較去年同期成長6成；細胞與衍生物CDMO則因外泌體成長翻倍，較去年同期成長225%；而基因檢測事業更透過全方位非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)逆勢再創新高，成長2成，大幅跨越少子化危機。

目前通過《特管辦法》可用自體脂肪幹細胞治療的適應症種類，以訊聯獲准的最多，包括退化性關節炎、膝軟骨缺損、慢性傷口、皮下及軟組織缺損等，屬於治療成效較優異的再生醫療類，訊聯收案追蹤有效指標達8成，病患對細胞治療的回饋正向。康清原表示，訊聯與新光醫院合作「皮下及軟組織缺損」近期也獲核可，對細胞治療品質認證診所更具有指標性意義，由診所提供更貼近民眾的服務有望加速通過，帶動更高的顏值經濟。