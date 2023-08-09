立法委員蔡適應與基隆市議員吳驊珈舉辦會勘，向中央爭取經費改善大武崙通學步道。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區大武崙的人口愈來愈多，但武崙國小、武崙國中的通學步道不僅狹窄，且因位於山坡上，還有高低差，不利學生通學。為此，立法委員蔡適應向教育部爭取到1000萬元的經費，用以改善通學步道，也在武崙國小前增設行人號誌。

蔡適應表示，武崙國小的家長們和里長，向他反應武崙國小大門前的路口，需要行人號誌來幫助學童上下學，交通號誌的工程目前已經由廠商完成設計，將在一周內送交基隆市政府交通處審核，並在審核完畢後，向基隆市政府工務處申請路證，並協調台灣電力公司一併來施作，減少施工期間造成的路面重複挖掘。

蔡適應說，他和市議員吳驊珈也關心當地通學步道改善計畫，他向中央爭取1000萬元左右的補助，用來改善武崙國小和武崙國中前武崙街的通行步道，目前教育處還在設計中。他要求教育處規畫時，務必將地方和家長的意見納入，讓學童和行人使用的需求可以反應在公共建設上。

蔡適應表示，過去他在立法院為基隆市爭取中央的各種相關計畫，立委任內七年多，已經改善忠一路、麥金路、基金一路、實踐路、調和街、東碇路、深澳坑路等多條道路，也透過台電桿線下地或自來水汰換管線工程等計畫，協調與基隆市政府配合人行道和道路改善，他期盼行人設施的優化，讓學童能安心上下學，校園周邊環境也能大幅提升。