在野黨最近利用審計部報告頻打民進黨，據轉述，身兼黨主席副總統賴清德今在中常會中提醒大家，例如備轉容量率（用來衡量每日供電可靠度之指標），大家在基層溝通時，「拿手機google一下」。隨後他則拿起手機示範給與會者看。

據轉述，賴清德在會中講到台灣缺不缺電議題時，提到備轉容量率，他建議大家，基層溝通時要拿手機查一下備轉容量率；隨後賴則拿起手機示範如何查詢，隨即顯示今天的備轉容量率為10%，並再次重申自已擔任行政院長任內就核定七部天然氣機組，希望藉此說明台灣並不缺電。

賴清德也談到，立法院三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，打造溫暖而堅韌的台灣。現在講的歲計賸餘，蔡政府不但沒有亂花錢還超前部署，很多大企業賺到錢來幫助國家總體經濟，但是政府也會拿這些錢去照顧弱勢及需要幫助的人。這部分也是需要大家去說明。

對於審計部最近的報告，黨團總召柯建銘在立法院報告時表示，黨團都有對外說明清楚，立委劉世芳、莊瑞雄已經不斷召開記者會對外說明。

賴清德最後還提到，有三個部分可以作爲台灣民眾對國家領導人的選擇，第一是哪個候選人提出國家總體方向，符合國家需求，第二是很直觀比較，馬英九執政八年及小英差異，這就回到整體財政表現；至於候選人本身條件比較，民主國家責任政治作為執政黨不要怕檢驗，而是勇於接受選民檢驗，提出的政策讓民眾做選擇。

此外，今天中常會還通過兩項人事案，日前因學倫案辭職的客家部主任蔣絜安留下的職缺由陳明真接任，陳是現任國家原子能科技研究院董事、行政院原子能委員會委員，曾任第六屆不分區立法委員（僑居國外代表）。在客家組織經營方面，曾擔任全美台灣客家會會長、世界台灣客家聯合會會長、台灣客家聯盟協會理事長。

國際事務部由於主任謝佩芬投入立委選戰，由台北市議員趙怡翔接任，趙資歷完整、歷練充足，未來會配合選舉節奏，加速推動政黨外交，並建立與國際夥伴更緊密的互動關係。趙目前也是賴清德競選辦公室發言人，曾任國際事務部副主任、外交部部長室主任、駐美代表處政治組組長，也擔任過美國著名智庫CSIS研究員。