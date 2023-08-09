針對國民黨總統候選人侯友宜召開能源政策記者會公布的能源政見，全國廢核平台指出，侯仍舊新瓶裝舊酒，把核電當作萬靈丹，看到過去新北市侯市長多年以核安優先，如今為了選舉說改就改，令人感到遺憾。

全國廢核平台指出，過去的侯市長儘管不反核，但作為擁有3個核電廠的新北市而言，至少會務實地提出核廢料永留新北市怎麼辦？發生核災新北市怎麼辦？「沒有核安、沒有核電」雖然曖昧不清，但至少是市民本位的務實態度。

如今台灣的核電現況沒有改變，改變的只有侯市長的身份，從保護新北市民安全優先的態度，轉身變成選舉人設，變成今是昨非的改口，提醒候選人市長，現階段核一及核二廠已經除役，部分機組甚至不得不提前除役，主要原因就是核廢料無處可去，電廠冷卻池已滿，室內乾式儲存場沒有蓋好，當然也找不到核廢料最終處置場。

全國廢核平台表示，侯友宜提出2030年核能將從現在佔比8.2％提升到12％，並在2040年增加核能至16％，2050年是18％，這樣到底還要設置多少座新的核電機組？未來將會增加小型模組化反應爐(SMR)以及核融合等尚在研發中，尚未實際應用過，甚至也還沒有哪個國家開始商業應用的選項放入能源配比，欠缺務實考量。

全國廢核平台說，雖然歐盟近期雖將核能與天然氣納入核電為「歐盟永續活動分類」的「綠能投資」，但歐盟成員國內部意見仍高度分歧，認為此為漂綠之舉，且核電要符合永續分類標準的條件非常嚴苛，台灣現階段仍沒辦法在2050年前完成高階核廢最終處置設施，在這情況下台灣的核電根本不符合歐盟標準。