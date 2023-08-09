水對健康很重要，當體內水分不足，身體循環也會受傷害，不過水並非喝越多越好，尤其夏天更要了解正確的補水觀念。新光醫院心臟內科醫師洪惠風提到，過去曾收治一名病患，因不正確的飲水方式，導致2度住院，一次是水中毒，另一次為鹽分攝取過多引發心臟衰竭。他特別提醒，夏天補水也別忘了攝取鹽分，但過與不及都不是好事。

洪惠風在個人臉書專頁發文分享，曾有一名患者每天打球，想說天氣炎熱一定要補充水分，所以每場球都至少喝到2000c.c的水，結果造成水中毒，體內鈉離子濃度非常低，住到腎臟科病房，所幸治療5天後，鈉離子恢復正常就出院。

然而，洪惠風說，該名患者出院後，覺得既然鈉離子不夠，就多補充鹽分，吃鹹一點，結果又再次住院。此次是心臟衰竭合併肺積水，住到心臟科病房，最後使用不影響鈉離子的利尿劑才改善。

洪惠風指出，炎炎夏日，運動時一定要多補充水份，但別忘了要加些鹽巴，運動飲料也可以，但就有糖分壞處的問題；至於鹽分攝取，也不能太多，吃太鹹可能造成血壓升高水份聚集及水腫等情況，強調過與不及都不是好事。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁先前提到，水若一次喝過量，會造成「水中毒低血鈉症」，也就是俗稱的「水中毒」，因為體內的鈉太低，會影響神經功能。當血鈉低於130mEq／L時，人體就會出現輕度的疲勞感；低於120mEq／L，則會有頭痛、噁心、嘔吐等症狀；低於100mEq／L，就可能造成死亡。

至於該如何喝水才正確？家醫科暨肥胖症專科醫師陳韋螢曾分享，飲水量粗估為體重（公斤）乘以30～35毫升。以60公斤的人為例，一天飲水量約1800～2100毫升，若有在運動或勞力工作者，依此公式再另外加1至2杯水。但要注意的是，要分段小口的喝，身體才能有效吸收及運用，且不要等到出現口渴感覺才喝水。