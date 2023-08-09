麗晨總部「丰二三」曾獲美國LEED綠建築V4版本白金級認證。(麗晨建設提供)

受《平均地權條例》等打房措施衝擊，台中市今年上半年總價4000萬以上豪宅交易數較去年同期腰斬，也使得過去幾年以重劃區推案為主的情況出現轉變，下半年指標個案多鎖定生活機能成熟的蛋黃區，包括麗晨建設、麗明建設分別選定五期、單元二推新案。

五期重劃區堪稱台中市精華蛋黃區，近年來包括理仁建設、泉宇及惠宇等建設陸續進場，麗晨建設也選定大墩十二街、大進街口推「麗晨山哼歌」新案，規畫39至50坪、2＋1及3房的產品，目前設計為店面5戶、住家98戶，剛開案就引起關注，據了解預約客戶已達400組。

麗晨建設協理卓進發指出，麗晨建設持續探索家的可能，至今推案都不離「風、光、水、綠」等自然元素，這次的「麗晨山哼歌」基地面積近900坪，為四面臨路，施工上導入3項專利工法、4項防水、5項貼心服務，且以麗晨首創的「風場模擬」精密計算基地條件，創造良好通風及日照，每坪開價6字頭。

此外，與麗晨同為營造起家的麗明建設，近來也在龍富十五路附近推「麗明四季」新案，規畫3到4房、51至57坪產品，根據實價登錄資料，該建案目前成交的最高單坪價格為57.85萬元。

近來房市整體情勢還不明朗，麗晨仍持續穩定推案，除8月中即將開案的「麗晨山哼歌」，另「惠安段新案」、「麗晨忠明路案」及「府會園道案」預計年底到明年推出，4建案總銷金額總計超過200億，卓進發說，從永續經營的方向著眼，若建商提出符合居住者需求的規畫，相信消費者會買單。